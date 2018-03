Dieser Supermarkt verkauft jetzt Nutella im Drei-Kilo-Eimer

Hype um XXL-Version: "Wir mussten schon Eimer nachbestellen" - vor 1 Stunde

NEUKIRCHEN-VLUYN - Diabetes scheint in diesem Ort kein Thema zu sein: Ein Supermarkt in Nordrhein-Westfalen verkauft Nutella jetzt im mehr oder weniger handlichen Drei-Kilo-Eimer. Was soll das?

Es gebe einen regelrechten Hype um die Drei-Kilo-Eimer, sagen die Verantwortlichen des Supermarktes in Neukirchen-Vluyn. "Wir mussten schon Eimer nachbestellen, die Nachfrage ist sehr groß", erklärt der stellvertretende Edeka-Marktleiter Oliver Zittrich der Rheinischen Post. Laut einem Bericht von Der Westen sollen Kunden immer wieder nach größeren Varianten der handelsüblichen 750-Gramm-Glas gefragt haben.

Wofür Kunden die Gläser, die wohl eine ganze Nachbarschaft versorgen könnten, brauchen, ist nicht überliefert, aber: Unter einem Facebook-Post des Edeka in Neunkirchen-Vluyn verabreden sich immer wieder Nutella-Junkies zum kollektiven Eimerkauf.

Anappetitlich: So sieht Nutella unverrührt aus

Die Eimer seien keine Sonderanfertigung, betont der Edeka-Markt, sondern werden im Internet oder in Großmärkten ohnehin schon angeboten. Im Einzelhandel aber findet man sie nur selten. Man werde vermutlich nachordern müssen um die große Nachfrage zu befriedigen, sagt Zittrich.

