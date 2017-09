"Diskriminierendes" Gedicht: Hochschule erneuert Fassade

BERLIN - Nach Studenten-Protesten gegen ein Gedicht von Eugen Gomringer wird die Alice Salomon Hochschule in Berlin-Hellersdorf eine Fassade neu gestalten.

Nach Studenten-Protesten gegen ein Gedicht von Eugen Gomringer wird die Alice Salomon Hochschule in Berlin-Hellersdorf eine Fassade neu gestalten. Foto: David von Becker/ASH Berlin/dpa



Laut Hochschule hatten Studierende darauf hingewiesen, dass der Inhalt des dort angebrachten Gedichts "avenidas" als diskriminierend aufgefasst werden könne. Bis Mitte Oktober können nun Vorschläge zur Neugestaltung eingereicht werden.

Die Hochschulleitung bemühe sich um den Erhalt des Gedichts, eventuell mit einem erklärenden Zusatz zur Einordnung, teilte Rektor Uwe Bettig am Mittwoch mit. "Wir nehmen die kritischen Stimmen der Studierenden ernst und möchten diesen Rechnung tragen." Er persönlich empfinde das Gedicht und die Anbringung auf der Fassade als gelungenes Kunstwerk.

Eugen Gomringer prägte den Begriff der "konkreten Poesie" und schreibt nicht in Versen, sondern reiht Wörter aneinander. Übersetzt lautet das kritisierte Gedicht: "Alleen. Alleen und Blumen. Blumen. Blumen und Frauen. Alleen. Alleen und Frauen. Alleen und Blumen und Frauen. Und ein Bewunderer."

Gomringer hatte 2011 den Alice Salomon Poetik Preis der Hochschule erhalten. In dem Studenten-Brief wird das spanische Gedicht als offizielles Aushängeschild der Hochschule kritisiert. Moniert wird unter anderem "ein Mann, der auf die Straßen schaut und Blumen und Frauen bewundert". Das reproduziere eine "klassische patriarchale Kunsttradition", in der Frauen ausschließlich die schönen Musen seien und erinnere unangenehm an sexuelle Belästigung, der Frauen alltäglich ausgesetzt sind.“

