Dreck im Bahnhof: Reisende sollen WhatApp schicken

Reinigungskonzept in der Testphase - Auch Nürnberg hat Probleme mit Dreck im Bahnhof - vor 59 Minuten

BERLIN - Zur Zeit testet die Deutsche Bahn in Berliner Bahnhöfen ein neues Reinigungskonzept. Dabei sollen Reisende die entscheidende Rolle spielen. Das Konzept könnte deutschlandweit ausgedehnt werden.

Nicht nur Berlin hat ein Problem mit dreckigen Bahnhöfen. Auch in der Nürnberger Königstorpassage sammelt sich Dreck in den dunklen Ecken. © Roland Fengler



Die Deutsche Bahn testet in Berlin ein neues Reinigungskonzept für ihre Bahnhöfe. Im Hauptbahnhof sowie am Südkreuz und im Ostbahnhof können Reisende nun mit einer WhatsApp-Nachricht Dreckecken melden (an 0157 923 628 36), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Ist der Schmutz beseitigt, erhält der Kunde auf Wunsch eine Nachricht. Kunden sollen die Sauberkeit im Bahnhof auch mit Schulnoten bewerten können. Ziel sei es, Schmutz schneller zu beseitigen.

Wird das Konzept deutschlandweit ausgedehnt, würde auch der Nürnberger Bahnhof, der nicht als der sauberste gilt, davon profitieren. "Bislang ist es ein Pilot-Projekt. "Es könnte aber sein, dass es landesweit ausgedehnt wird, dann auch in Nürnberg." äußerte sich ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage von nordbayern.de.

dpa/tu