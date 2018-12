Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Sendetermine stehen fest

NÜRNBERG - Glühwein, Kuscheldecke, Plätzchen, heiße Schokolade, Kerzenlicht - und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Eine Weihnachtszeit ohne diese Accessoires ist für viele Menschen nicht vorstellbar. Nun sind die ersten weihnachtlichen Sendetermine für den Kultfilm bekannt.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist vielleicht der beliebteste Weihnachtsfilm in Deutschland. © WDR



Was "Dinner for One" in der Silvesternacht ist, ist der deutsch-tschechische Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" für die Weihnachtszeit: Die herzerwärmende Aschenputtel-Variation, 1973 als Koproduktion von ČSSR und DDR entstanden, gehört für viele Menschen in der besinnlichen Zeit einfach dazu.

Hier eine Übersicht über die Sendezeiten des Kultfilms während der Weihnachtszeit:

24. Dezember 2018, 12 Uhr: Das Erste

24. Dezember 2018, 15.05 Uhr: WDR

24. Dezember 2018, 16.40 Uhr: NDR

24. Dezember 2018, 18.40 Uhr: One

24. Dezember 2018, 20.15 Uhr: RBB

25. Dezember 2018, 10.25 Uhr: Das Erste

25. Dezember 2018, 23.15 Uhr: HR

26. Dezember 2018, 8 Uhr: SWR

26. Dezember 2018, 9 Uhr: BR

26. Dezember 2018, 9 Uhr: RBB

26. Dezember 2018, 16 Uhr: MDR

28. Dezember 2018, 19.30 Uhr: KIKA

Aufgepasst: Das Weihnachtsprogramm der verschiedenen Sender kann kurzfristig noch variieren.

