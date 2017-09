Drei Stunden pro Woche: Professioneller Biertrinker gesucht

Londoner Brauerei sucht über LinkedIn nach Bewerbern - vor 9 Minuten

LONDON - Nur drei Stunden in der Woche arbeiten und dazu noch jede Menge Bier trinken - und das nicht nur nach Dienstschluss. Was nach einem der besten Jobs der Welt klingt, kann jetzt tatsächlich Wirklichkeit werden. Auf dem Job-Portal LinkedIn sucht eine Londoner Brauerei nach einem professionellen Biertester.

"Habt ihr schon immer davon geträumt, fürs Biertrinken bezahlt zu werden?", schreibt die Londoner Brauerei "Meantime Brewing" in einer Stellenanzeige auf dem Job-Portal LinkdIn. Gesucht wird ein Biertester, der immer freitagmorgens für drei Stunden "neue innovative Biere" trinken darf. Das könnte der entspannteste und schönste Job der Welt sein, doch tatsächlich verlangt das Unternehmen, dass die Bewerber in der Materie des goldenen Gebräus auch bewandert sind. Wie gut der Job genau bezahlt wird, schreibt "Meantime Brewing" nicht in der Anzeige.

Die Bezahlung soll jedoch "Konkurrenzfähig sein, mit Bier-Benefits". Jetzt sind die Interessierten Bier-Profis gefragt: Nur etwa 30 Wörter lang sollen die Bewerbungen sein, die direkt unter den Hashtag #pickmemeantime geschrieben werden können.