Drei Tote in Münster: Was wir wissen - und was nicht

Identität des Fahrers ist noch unklar - Keine Hinweise auf Terror-Hintergrund - vor 1 Stunde

MÜNSTER - In Münster ist ein Kleintransporter in eine Menschenansammlung gerast. Der Fahrer tötete zwei Menschen und anschließend sich selbst. Es gab zahlreiche Verletzte. Was wir über den Vorfall wissen - und was nicht.

Schwerbewaffnete Polizeikräfte riegelten die Münsteraner Innenstadt ab. © Friso Gentsch/dpa



Schwerbewaffnete Polizeikräfte riegelten die Münsteraner Innenstadt ab. Foto: Friso Gentsch/dpa



Kleintransporter rast in Menschenmenge - alle aktuellen Informationen im Live-Blog

Was wir wissen

Die Opfer: Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) starben drei Menschen, darunter auch der mutmaßliche Täter. Es gab rund 20 Verletzte und Schwerverletzte. Zuvor hatte das Bundesinnenministerium von insgesamt vier Toten gesprochen.

Der Tatort: Die Opfer sitzen den ersten Erkenntnissen zufolge vor einer historischen Gaststätte beim "Kiepenkerl" in der Altstadt, als das Auto in die Gruppe fährt. Der "Kiepenkerl" ist ein Standbild eines reisenden Händlers aus dem Münsterland im Herzen der historischen Innenstadt von Münster. Er ist ein Wahrzeichen der gut 300.000 Einwohner zählenden Stadt. Die beiden Restaurants "Großer Kiepenkerl" und "Kleiner Kiepenkerl" sind bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt.

Bilderstrecke zum Thema Großeinsatz in Münster: Auto fuhr in Menschenmenge In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Der Attentäter richtete sich nach dem Vorfall selbst. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, um sich um die vielen Verletzten zu kümmern.



Was wir nicht wissen

Der Täter: Wer den Wagen fuhr, ist noch nicht offiziell bekannt. Nach Angaben Reuls handelt es sich um einen Deutschen, nach dpa-Informationen möglicherweise um einem psychisch labilen Einzeltäter. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist der Mann Jahrgang 1969 und Deutscher ohne Migrationshintergrund. Die Westfälischen Nachrichten zitieren aus Sicherheitskreisen, es handele sich um "einen polizeibekannten Mann aus Münster".

Weitere Verdächtige: Es gibt zudem Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizeisprecher. "Es gibt mehrere Hinweise von Zeugen, denen wir nachgehen", sagte eine Polizeisprecherin.

Das Motiv: Zu einem Tatmotiv war zunächst nichts bekannt. Hinweise auf Islamismus gibt es nach einem Bericht der Süddeutsche Zeitung nicht. Auch dies wurde zunächst nicht offiziell bestätigt.

dpa, tl