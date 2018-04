Drei Tote in Münster - Wohl kein terroristischer Hintergrund

Täter hat sich wohl selbst erschossen - 30 Verletzte, sechs in Lebensgefahr - vor 1 Minute

MÜNSTER - Großeinsatz in Münster: Ein Kleinlaster ist dort in eine Menschenmenge gefahren, die vor einer Gaststätte saßen. Das Innenministerium spricht von vielen Verletzten und drei Toten. Der deutsche Täter hat sich selbst getötet. Die aktuellen Geschehnisse im Live-Blog!

Bilderstrecke zum Thema

In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Auto in eine Menschenmenge fuhr. Der Attentäter richtete sich nach dem Vorfall selbst. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, um sich um die vielen Verletzten zu kümmern.