Drei YouTuber sterben bei Video-Dreh an Wasserfall

Sie stürzten 30 Meter in die Tiefe – Strömung war zu stark - vor 1 Stunde

BRITISH COLUMBIA - Sie liebten das Abenteuer: Ein Video-Dreh wurde drei kanadischen YouTubern zum Verhängnis, als sie an einem Wasserfall 30 Meter in die Tiefe stürzten. Hunderttausende Follower bewunderten Ryker Gamble, Alexey Lyakh und Megan Scraper - jetzt trauern sie um ihre Idole.

Die kanadischen YouTuber und Instagramer Ryker Gamble (30), Alexey Lyakh (30) und Megan Scraper (29) (von links) starben bei einem tragischen Unfall an den Shannon Falls in Kanada. Ihre Freunde, Familie und Fans trauern um die Abenteurer. © Screenshot/gofundme.com/ryker-alexey-amp-megan-memorial-fund



Hunderttausende Menschen bewunderten sie für ihre waghalsigen Stunts und atemberaubenden Außenaufnahmen. Für den YouTube-Channel "High in Life" reisten die Kanadier Ryker Gamble (30), Alexey Lyakh (30) und Megan Scraper (29) rund um den Globus. Dabei waren sie immer auf der Suche nach dem besonderen Kick – viele ihrer Videos zeigen sie bei Saltos von Klippen hinab, an tiefen Abgründen stehend oder in abgeschiedenen Landschaften.

Jetzt wurde ihnen diese Leidenschaft offenbar zum Verhängnis: Am 3. Juli stürzten sie an den Shannon Falls in Kanada bei einem Video-Dreh in die Tiefe. Offenbar war Megan oben an der Kante des Wasserfalls ausgerutscht und 30 Meter abgestürzt. Dort landete sie in einem natürlichen Becken, das der Wasserfall in die Felswand geformt hat. Ihre Freunde Ryker und Alexey beobachteten den Unfall und sprangen sofort hinterher, um sie aus dem Wasser und der starken Strömung zu retten.

Die Strömung war zu stark

Doch die Strömung war auch für die beiden jungen Männer zu stark. Einsatzkräfte der Royal Canadian Mounted Police, die zunächst noch nach den drei Vermissten suchten, entdeckten ihre Leichen in einem der unteren Wasserbecken. Wegen des schwierigen Terrains rund um den insgesamt 335 Meter hohen Wasserfall und den Witterungsverhältnissen war es schwer, die Toten zu bergen.

Megan Scraper stürzte ein Stück der 335 Meter hohen Shannon Falls hinunter, als sie offenbar bei einem Videodreh ausrutschte. Ihre Freunde Ryker Gamble und Alexey Lyakh sprangen hinterher, um sie zu retten. © AFP PHOTO / COURTESY OF BC PARKS



Ryker und Alexey machten bereits 2016 Schlagzeilen, als sie einen vorgeschriebenen Pfad im Yellowstone National Park verließen, um näher an die berühmte Thermalquelle "Grand Prismatic Spring" heran zu kommen – was verboten ist. Im Januar mussten sie sogar sieben Tage ins Gefängnis, weil sie gegen die Regeln in zahlreichen US-amerikanischen Nationalparks verstoßen haben. Außerdem wurde ihnen gerichtlich untersagt, in den nächsten fünf Jahren öffentliches Gelände in Amerika zu betreten.

Der Channel "High on Life" hat über eine halbe Million Abonnenten auf YouTube, ihrem Instagram-Account folgen sogar 1,1 Millionen Menschen. Die anderen Betreiber des Channels veröffentlichten ein Gedenk-Video für Megan, Ryker und Alexey.

Marina Hochholzner