Dreister Millionenraub am Flughafen Johannesburg

Im vergangenen Jahr hatte es dort mehrere ähnliche Überfälle gegeben - vor 57 Minuten

JOHANNESBURG - Als Polizeibeamte getarnt haben dreiste Räuber am Flughafen von Johannesburg 27 Säcke mit Bargeld gestohlen, die eigentlich nach London gehen sollten. Spekulationen zufolge befanden sich in den Säcken bis zu 14 Millionen Euro.

Südafrikanischen Medienberichten vom Donnerstag zufolge soll die Beute umgerechnet bis zu 14 Millionen Euro wert gewesen sein. Diese Summe sei nur Spekulation, sagte allerdings Polizeisprecher Hangwani Mulaudzi der Deutschen Presse-Agentur. Genauere Informationen werde es geben, wenn die Ermittler ihre Arbeit beendet hätten.

Laut einem Bericht der Tageszeitung Times Live hatten sich die Unbekannten am Dienstag mit einer Zugangskarte Einlass zum Sicherheitsbereich des Flughafens verschafft und waren dort mit einem Polizeitransporter und zwei anderen Wagen vorgefahren. Die Unbekannten, die zum Teil als Polizisten verkleidet waren, bedrohten das Sicherheitspersonal und einen Traktorfahrer mit Waffen. Aus einem Container, der nach London adressiert war, erbeuteten sie demnach 27 Säcke mit Dollars, Pfund und Euro und flohen.

"Um so einen Überfall durchzuziehen, braucht man Flugnummern, Ankunfts- und Abflugzeiten ... Der einzige Weg, an solche Informationen zu kommen, ist über einen Insider einer Fluggesellschaft oder Sicherheitsfirma", zitierte die Zeitung eine ungenannte Quelle aus dem Sicherheitsbereich. Laut Angaben der Zeitung hatte es im vergangenen Jahr bereits mehrere Überfälle gegeben, die von Unbekannten in Polizeiuniformen verübt wurden.

dpa