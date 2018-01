Dschungelcamp: Dicke Luft und ein freiwilliger Abschied

Rauchverbot sorgt für Streit - Giuliana verlässt das Camp - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Schon wieder Matthias Mangiapane - der Entertainer muss zum sechsten Mal in Folge in die Dschungelprüfung. Ganz alleine und todesmutig stellt er sich einer Aufgabe, die ihn an seine Grenzen bringt. Und auch die anderen Teilnehmer stoßen an ihre Schmerzgrenzen, Giuliana verlässt sogar das Camp.

Bilderstrecke zum Thema Hoch hinaus und tief hinab: Der sechste Tag im Dschungel In der sechsten Folge des Dschungelcamps 2018 geht es hoch hinaus für Matthias Mangiapane. Er muss bei seiner Prüfung in einer Raumkapsel über den Dschungel hinwegfliegen und dabei die ersehnten Sterne sammeln.



ms