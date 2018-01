Dschungelcamp: Kattia bittet zum Sex-Talk am Lagerfeuer

Kampf mit grünen Ameisen bei der Dschungelprüfung - Soul-Sänger Sydney ist raus - vor 21 Minuten

KÖLN - "Ihr müsst richtig malochen", sagt Sonja Zietlow zu Ansgar und Daniele, die in der "Dschungelfabrik" in einer Zentrifuge und einem großen Zahnrad fixiert werden. Dabei müssen sie im Beisein von Ameisen auch noch knifflige Fragen beantworten. Am Lagerfeuer wurde es dagegen an Tag 9 richtig schlüpfrig.

Daniele musste in einer sargähnlichen Zentrifuge und mit Kakerlaken und Ameisen neun Fragen beantworten. © MG RTL D / Stefan Menne



Daniele musste in einer sargähnlichen Zentrifuge und mit Kakerlaken und Ameisen neun Fragen beantworten. Foto: MG RTL D / Stefan Menne



Während die beiden sich drehen, werden ihnen neun Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten gestellt. Sie können gemeinsam beraten, was sie antworten. Währenddessen krabbeln unzählige grüne Ameisen über Ansgars Körper - quasi zur Unterstützung der Konzentration. Was dabei heraus kommt, zeigt sich bei der Quizfrage, ob das Wort "Dschungelcamp" womöglich im Duden verzeichnet ist. "Warum soll so ein Schwachsinn im Duden stehen?" hallt als spontane Antwort durch den Raum. Prinzipiell ein guter Gedanke, aber leider trotzdem falsch: Das Dschungelcamp steht tatsächlich im Duden.

Bilderstrecke zum Thema Tag 9 im Dschungel: Grüne Ameisen und Gespräche über Sex Die Crew von RTL hat sich wieder allerhand einfallen lassen, um die Dschungelcamper zu beschäftigen: Ansgar Brinkmann muss neun Minuten mit grünen Ameisen verbringen und dabei Fragen beantworten. Dschungel-Leidensgenosse Daniele Negroni wird derweil zentrifugiert. Sydney Youngblood dagegen hat es erstmal hinter sich: Das Publikum hat ihn rausgewählt.



Für Sydney hat das Drama im Urwald ein Ende: Er wird von den Zuschauern rausgewählt. Im Camp gibt es Applaus von allen für den Soul-Sänger, Sydney ist gerührt und hält eine kleine Abschiedsrede: "Ich weiß, ich war eine Heulsuse, aber ihr seid doch meine Familie. Danke für alles und hoffentlich hat euch mein Singen nicht genervt." Um elf Kilo leichter verlässt er das Dschungelcamp in Richtung seiner so unendlich vermissten Frau.

Schatzsuche und Chaos-Stiftung

Nachts halten Tatjana und Natascha Feuerwache und es gibt nur ein Thema: Männer. Tatjana träumt vom idealen Mann und schnell gleitet das Gespräch ab in Richtung Sexsucht. Tatjana berichtet von einer früheren Beziehung: "Es war die Hölle. Der war am Anfang ganz normal und lieb und dann ging es ab, du."

Kattia und Jenny sprechen erst über Tattoos und kommen auch recht schnell zur "schönsten Sache der Welt": Jenny schließt Sex beim Date kategorisch aus und Kattia bestätigt: "Nein, ist auch nicht mein Ding. Sex ohne Gefühle ist scheiße." So einfach können tiefgründige Erkenntnisse entstehen, über die sich schon die größten Philosophen der Menschheitsgeschichte ihren Kopf zermartert haben.

Undercover müssen David und Daniele auf Schatzsuche gehen. Dabei muss David verschiedene Missionen im Camp durchführen, ohne dass es die anderen bemerken. David wird der "Geheimagent des Tages" und bekommt als Assistenten Daniele zur Seite gestellt. Ziel der Geheimmission: Unordnung im Camp anrichten. Auch diese Sabotage wird jedoch eines nicht verhindern: Dass spätestens am Sonntag die nächste Folge Dschungelcamp über den Bildschirm flimmert.