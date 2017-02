Dunkler Schneemond: Naturschauspiel am Wochenende

Besonderes Ereignis lässt sich auch ohne Teleskop in der Nacht sehen - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Freunde der Himmelskörper aufgepasst! Am Wochenende stehen gleich zwei besondere Schauspiele in der Nacht auf Samstag auf dem Programm. Einer der Höhepunkte: Auf den Schneemond trifft eine Mondfinsternis.

Dunkler Mond über Franken: Am Samstagmorgen gibt es jedoch nicht nur eine Mondfinsternis über Franken zu beobachten. © dpa

Gegen 23.30 Uhr am Freitag tritt der Mond in den Halbschatten der Erde ein, der Höhepunkt der Mondfinsternis soll dann gegen 01.44 Uhr erreicht sein. Aufmerksame Beobachter können dann eine leichte graue Verschleierung der Nordkuppel des Mondes sehen. Nach etwa zwei Stunden ist das Spektakel wieder vorbei. Und das Gute: Die ganze Sache lässt sich auch ohne Teleskop beobachten. Jetzt muss nur das Wetter noch mitspielen. Und warum Schneemond? Der Vollmond im Februar trägt diese Bezeichnung.

Wesentlich kniffliger wird die Beobachtung des anderen Himmelsereignisses: Der Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova kommt der Erde näher - bei einer Entfernung von 12,6 Millionen Kilometern. Das lässt sich dann mutmaßlich jedoch nur mit Teleskop beobachten. Wo sich der Komet genau zeigt, verrät astronomie.info hier. Bis zum 15. Februar ist er laut der Seite in den Sternbildern Adler, Herkules, Nördliche Krone und Bärenhüter zu sehen. Am Samstagmorgen soll der Komet im Sternbild Herkules sichtbar sein.

Ende September 2015 thronte der Blutmond über Franken - auch ein besonderes Himmelsspektakel mit Beteiligung des Mondes. Zahlreiche Fotografen, Astronomen und Nutzer schickten uns damals ihre Bilder:

