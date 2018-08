Dürre, Unfälle, Rekorde: Das bleibt vom Hitze-Sommer 2018

Von Problem-Gänsen bis zum XXL-Waller: Geschichten aus den letzten Monaten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jede Menge Eis, lange Tage in den Freibädern und Spektakel am Himmel: Das waren die schönen Seiten des Sommers, die wir wohl noch lange in Erinnerung behalten werden. Leider hatte die Hitze auch ihre schlechten Seiten. Ein Rückblick in Bild und Video.

