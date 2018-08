Eichhörnchen "Karl-Friedrich" sorgt für Überraschung

KARLSRUHE - In der vergangen Woche ist die Geschichte vom Eichhörchenbaby "Karl-Friedrich" viral gegangen: Verzweifelt hatte das Jungtier einen Passanten in Karlsruhe verfolgt und war dabei so hartnäckig, dass der Mann schließlich die Polizei rief. Nun gibt es Neuigkeiten von dem süßen Nager.

Dieses kleine Eichhörnchen hat sich in Karlsruhe scheinbar in einen Fremden verliebt und ist dem Mann auf Schritt und Tritt gefolgt. Foto: Polizeipräsidium Karlsruhe



Das Eichhörnchen aus Karlsruhe, das sich hartnäckig an die Fersen eines Mannes geheftet hat, hatte noch eine Überraschung parat. Die alarmierte Polizei hatte das Tier in Obhut genommen und "Karl-Friedrich" getauft, doch das vermeintliche Männchen ist nach Feststellung einer Tierärztin tatsächlich ein weibliches Hörnchen. Weil man in der Wildtierauffangstation beeindruckt von der Stärke und dem Überlebenswillen der Kleinen ist, nennt man sie nun "Pippilotta". Das ist einer der Vornamen der Kinderheldin Pippi Langstrumpf. Die Helfer gehen davon aus, dass das fünf bis sechs Wochen alte Tier aus einem Nest gefallen ist und aus purer Not vergangene Woche den Mann verfolgte.

Die Kleine war stark dehydriert, schwach und am Auge leicht verletzt. Seit vergangenem Donnerstag wird "Pippilotta" von Pflegemama Larissa Fritzenschaf aufgepäppelt. "Sie macht sich super, wird jeden Tag fitter und hat 30 Gramm zugenommen", berichtet diese. Noch ist "Pippilotta" in einer Einzel-Voliere und muss alle drei Stunden und mit einem speziellen Energiegetränk für Tiere gefüttert werden. Sobald sie sich ganz erholt hat, soll sie mit dem Eichhörnchen-Jungen "Björn" einen Spielgefährten bekommen und in eine größere Voliere umziehen. Dort ist ein naturähnlicher Parcours aufgebaut, der auf das wahre Leben draußen vorbereiten soll. Denn ab Ende September soll "Pippilotta" ausgewildert werden.

