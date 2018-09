Eigenes Bild in Filiale: Zwei Studenten tricksen McDonalds aus

Einer der beiden Freunde verkleidete sich sogar als Mitarbeiter - vor 59 Minuten

HOUSTON - Zwei Studenten der University of Houston haben sich mit Fast-Food-Gigant McDonalds einen Spaß erlaubt. Gemeinsam produzierten sie ein großes Poster von sich selbst und hängten dieses in ihrer Stammfiliale in der texanischen Millionen-Metropole auf. Knapp zwei Monate blieb das unbemerkt.

Ein eigenes Portrait in einer McDonalds-Filiale? Warum nicht, dachten sich zwei Studenten aus Houston und setzten ihre Schnapsidee kurzerhand in die Tat um. Jevh Maravilla and Christian Toledo tricksten den Fast-Food-Riesen McDonalds spielerisch leicht aus und haben ihr eigenes Bild seit über 50 Tagen in einer Filiale in Houston hängen.

Doch alles der Reihe nach: Maravilla, 21 Jahre, hat philippinische Wurzeln und geht regelmäßig mit Freunden in besagter Filiale in Houston essen. Eines Tages fiel dem jungen Studenten auf, dass auf den Werbebildern in seinem Stammlokal keine asiatischen Personen zu sehen waren. Für ihn war es an der Zeit, das zu ändern.

Noch genau eine freie Wand war in der Houstoner Filiale vorhanden, kurzerhand weihte Jevh Maravilla seinen Kumpel Christian in seine Idee ein und aus einem anfänglichen Hirngespinst entwickelte sich ein konkretes Vorhaben. Zusammen knipsten die zwei Studenten ein Portrait, welches die beiden Buddies gut gelaunt mit Burger und Pommes zeigt.

McDonalds merkte nichts

Um das selbst erstellte Werbeportrait auch in der Filiale aufhängen zu können, kaufte sich Jevh ein altes McDonalds-Shirt und fälschte einen Mitarbeiterausweis. Mit Walkie-Talkie und Werkzeug ausgestattet, stellte sich der junge Mann in der McDonalds-Filiale vor und erklärte, er müsse das neue Werbeplakat an der Wand anbringen. Gesagt, getan.

Seit dem 13. Juli hängt das Poster der beiden Freunde Jevh und Christian an der Wand im McDonalds in Houston, bis zur Veröffentlichung auf Twitter und Youtube merkte der Fast-Food-Gigant nichts von dem Schwindel. In den sozialen Netzwerken wurden die Studenten sogar überschwänglich gefeiert, jetzt hoffen sie darauf, dass das Bild auch weiterhin dort hängen bleiben darf.

vah