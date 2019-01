Am Freitag brach in einer Almhütte im österreichischen Aschau ein Feuer in einer Almhütte aus. Schnell gingen die Flammen auf das ganze Gebäude über und lösten einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Die Einsatzkräfte konnten jedoch aufgrund der winterlichen Wetterbedingungen nicht selbstständig zum Einsatzort gelangen und waren auf eine Pistenraupe angewiesen. Bei ihrer Ankunft stand das Gebäude jedoch bereits in Vollbrand und konnte nur noch kontrolliert abgebrannt werden.

Wenn Känguruhoden gegessen werden, in dunkle Höhlen voller Spinnen und Schlangen gekrochen wird und sich zahlreiche "Prominente" wieder an ihre persönlichen Grenzen wagen, dann kann das nur eins bedeuten: Das Dschungelcamp startet in eine neue Runde. 16 Tage lang zeigt RTL ab dem 11. Januar wieder die Strapazen eines werdenden Königs oder einer Königin in den Tiefen des australischen Urwalds. Wer sich dieses Jahr in den Dschungel wagt, haben wir hier zusammengestellt.