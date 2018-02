Eis behindert Schifffahrt: Probleme auf dem Main-Donau-Kanal

Wie sich die Schifffahrt auf die Folgen der klirrenden Kälte vorbereitet - vor 1 Stunde

EBERSWALDE/NÜRNBERG - Die Oder ist nun für Schiffe komplett gesperrt worden. Die Eisbrecher stehen schon bereit für ihren Einsatz. Auch am Main-Donau-Kanal kommt es wegen der Kälte zu Behinderungen.

Eisbrecher waren im vergangenen Jahr auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal im Einsatz. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Nach ersten Abschnitten am Wochenende sei die Wasserstraße nun komplett dicht, sagte eine Sprecherin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) im brandenburgischen Eberswalde. Zwar sei auf dem Fluss noch kein Eis in Sicht, dies könne sich angesichts der frostigen Temperaturen aber bald ändern.

Daher seien bereits die Fahrwassertonnen eingeholt worden. Zudem sind inzwischen sechs deutsche Eisbrecher für ihren ersten Wintereinsatz startklar. Auf polnischer Seite stehen nach Angaben des WSA sieben Eisbrecher bereit.

Auch anderenorts behindert die Kälte die Schifffahrt: Auf dem bayerischen Main-Donau-Kanal können Schiffe in den kommenden Tagen wegen der eisigen Temperaturen nur eingeschränkt fahren. Auch im vergangenen Jahr kam es hier wegen der klirrenden Kälte zu Sperrungen. An sieben Schleusen werde nur in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends geschleust, sagte Stefanie von Einem vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg.

Zum Einsatz kommen dort spezielle Eisstoßer, die immer wieder das Eis von den Schleusenwänden abstoßen. Damit fallen keine gefrorenen Brocken auf die Schiffe. Diese Arbeiten seien in der Nacht nicht möglich, weshalb dann der Schleusenbetrieb eingestellt werden müsse.

dpa