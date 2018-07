Eisdiele in Untergriesbach verkauft Goaßmaß-Eis

UNTERGRIESBACH - Gewagte Eiskreationen sorgen jeden Sommer für Gesprächsstoff. Über Sorten wie Rhabarber, Erdnussbutter oder Tomaten wird geschmunzelt. Ein Café in Untergriesbach setzt dem Trend zum Kuriosen nun das Sahnehäubchen auf - mit einem Goaßmaß-Eis.

Eis mit Goaßmaß-Geschmack: Zumindest in Niederbayern eine Delikatesse. © Jana Weinzierl



Wie die Passauer Neue Presse berichtet, serviert Andrea Messina in seiner Eisdiele "Veneto-Eis" in Untergriesbach (Landkreis Passau) das wohl erste Goaßmaß-Eis. Der sizilianische Gelatiere stellt die bayerische Köstlichkeit traditionell aus dunklem Bier, Cola und Kirschlikör her. Der Verkauf erfolgt deshalb auch nur an Personen über 18 Jahren. Wie das Eis bei den Kunden ankommt, ist nicht bekannt.

