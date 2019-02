Ende eines Netzwerks: Zeitplan zur Abschaltung von Google+ steht

Soziales Netzwerk war 2011 als Konkurrent zu Facebook an den Start gegangen - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Die Pläne waren ausgesprochen ambitioniert: Google+ wollte nicht weniger als Facebook vom Thron der sozialen Netzwerke stoßen - ein Vorhaben, an dem vorher bereits zahlreiche Mittbewerber gescheitert waren. Doch selbst Finanzkraft und Knowhow des amerikanischen Suchmaschinen-Giganten halfen nicht. Nun zieht Google die Konsequenzen.

2011 ging das soziale Netzwerk Google+ an den Start - und wollte den Platzhirsch Facebook dadurch angreifen, dass man vieles anders machte - zum Beispiel durch die Zuteilung der Kontakte zu verschiedenen "Kreisen". Hierdurch hatte der Nutzer die bequeme Möglichkeit, bestimmte Postings auch nur bestimmten Personen anzeigen zu lassen. Partyfotos für die engsten Freunde, seriöse Postings für die Öffentlichkeit oder die Kollegen samt Chef: All das war problemlos möglich.

Geholfen hat es allerdings nichts. Obwohl Google+ bereits 2013 das zweitgrößte soziale Netzwerk war, konnte es Facebook dennoch nie gefährlich werden. Zu groß war der Marktanteil des Zuckerbergschen Platzhirschen, zu groß auch die Trägheit dessen Nutzer. Und als Facebook auch noch die relevanten Alleinstellungsmerkmale von Google+ kopierte - beispielsweise durch die Möglichkeit, ebenfalls Gruppen von Freunden zu definieren und Postings nur diesen Gruppen zu zeigen - war das Ende des neuen Konkurrenten quasi bereits besiegelt.

Bilderstrecke zum Thema Einhornfleisch und Toilettenangel: Das Verrückteste, was man im Netz kaufen kann Man muss es einfach lieben, das Internet. Oder wüssten Sie spontan, wo Sie lebensgroße Nashörner, einen Grill für 25.000 Euro oder auch Hühnersuppenduft zum Sprühen kaufen könnten? Eben. Wir haben die unterhaltsamsten Skurrilitäten des Internet gesammelt - allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit.



Ende 2018, nach zwei gravierende Datenpannen, von denen 500.000 beziehungsweise sogar 52,5 Millionen Nutzer betroffen waren, verkündete Google schließlich das Ende des ambitioniert gestarteten Netzwerks, zumindest für private Anwender.

"Am 2. April werden Ihr Google+ Konto und alle von Ihnen erstellten Google+ Seiten eingestellt und wir beginnen mit dem Löschen der Inhalte aus Google+ Privatnutzerkonten", schrieb der Konzern am 30. Januar in einer Mitteilung. User haben bis dahin allerdings noch die Möglichkeit, ihre Inhalte herunterzuladen und dadurch zu sichern. Sofort verschwinden werden alle Inhalte allerdings nicht: "Das Löschen von Inhalten aus Google+ Privatnutzerkonten, Google+ Seiten und Albumarchiven dauert einige Monate. Manche Inhalte können daher zwischenzeitlich noch verfügbar sein."

cu