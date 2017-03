Entsetzen in Italien: Obdachlosen lebendig verbrannt

Mann war mit brennbarer Flüssigkeit überschüttet und angezündet worden - vor 47 Minuten

PALERMO - Der grausame Tod eines Obdachlosen in Palermo sorgt in Italien für Entsetzen: Der Mann war bei lebendigem Leib verbrannt worden. Der Bürgermeister von Palermo spricht von "barbarischer Gewalt".

Ein dunkel gekleideter Unbekannter näherte sich in der Nacht zum Samstag dem schlafenden Mann, überschüttete ihn mit einer brennbaren Flüssigkeit und steckte sein Opfer anschließend in Brand, wie die Nachrichtenagentur Ansa und weitere italienische Medien berichteten. Die Tageszeitung "La Repubblica" veröffentlichte ein Video aus einer Überwachungskamera, das die Tat zeigen soll.

Der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, sprach in einem Facebook-Post von "barbarischer Gewalt". Es werde untersucht, ob der 45-Jährige am Tag vor seinem Tod einen Streit gehabt habe, berichtete Ansa. Der Mann hatte in der Kantine des Kapuzinerordens einen Schlafplatz gefunden.

Der Fall weckt Erinnerungen an einen Fall in Deutschland: An Weihnachten 2016 hatte eine Gruppe junger Flüchtlinge in der Berliner U-Bahn ebenfalls versucht, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden.

dpa/cu