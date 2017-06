Bei einem der schlimmsten Waldbrände der vergangenen Jahrzehnte in Portugal sind mindestens 62 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Opfer starben auf der Flucht vor dem Waldbrand in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt.

Bei einem Familiendrama in Altenfeld im Süden Thüringens hat ein Vater nach Erkenntnissen der Polizei zwei seiner Kinder erstochen. Ein drittes schwebt noch in Lebensgefahr. Der Mann wurde festgenommen.

In der Londoner Innenstadt ist in der Nacht zu Mittwoch ein Großfeuer in einem Hochhaus ausgebrochen. Der Grenfeld Tower in West-London stand lichterloh in Flammen.