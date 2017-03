Erdrutsch auf Müllkippe: Mindestens 46 Tote in Äthiopien

Helfer vermuten weitere Opfer unter dem Unrat - vor 1 Stunde

ADDIS ABEBA - Die Müllkippe war zeitweilig stillgelegt und dann wieder in Betrieb genommen. Nun hat ein Erdrutsch in Addis Abeba mehrere Gebäude verschüttet. Mindestens 46 Menschen kamen ums Leben.

Diese Müllhalde in Äthiopien war zwischenzeitlich stillgelegt - jetzt kam es dort zur Katastrophe. © Elias Meseret/AP/dpa



Diese Müllhalde in Äthiopien war zwischenzeitlich stillgelegt - jetzt kam es dort zur Katastrophe. Foto: Elias Meseret/AP/dpa



Nach einem Erdrutsch auf einer Müllkippe in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba ist die Zahl der Toten auf 46 gestiegen. Das erklärte der Bürgermeister der Stadt, Diriba Kuma, am Sonntag. Die meisten Opfer seien Frauen. Die Helfer vermuteten weitere Opfer unter den Müllmassen.

Bei dem Unglück am Samstag seien zahlreiche Gebäude und Hütten verschüttet worden. Anwohner sollten nun umgesiedelt werden. Auf der Müllkippe Koshe wird seit mehr als 50 Jahren der Abfall Addis Abebas gelagert. Für einige Jahre war sie stillgelegt, wurde aber kürzlich wieder in Betrieb genommen, weil Bauern eine geplante Deponie in ihrer Region blockiert hatten.

dpa