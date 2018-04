Ermittlungen gegen 96-Jährigen wegen SS-Massaker

Bis zu 33.000 Menschen sollen bei dem Überfall ermordet worden sein - vor 34 Minuten

KASSEL/LUDWIGSBURG - Die Kasseler Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 96-Jährigen aus dem nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis wegen möglicher Beteiligung an einem Massaker im Zweiten Weltkrieg.

Es liege ein Anfangsverdacht vor, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der Mann soll als Angehöriger eines Bataillons der Waffen-SS am Massaker im ukrainischen Babi Jar 1941 beteiligt gewesen sein, bei dem 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder erschossen wurden - fast die ganze zurückgebliebene jüdische Bevölkerung von Kiew.

Aufmerksam wurden die Ermittler auf den Mann durch ein Schreiben des Simon-Wiesenthal-Centers in Jerusalem. Darin war laut Staatsanwaltschaft gegen den Nordhessen der Vorwurf erhoben worden, er sei Angehöriger der Einsatzgruppen gewesen, die unter anderem für das Massaker verantwortlich seien.

Daraufhin hatte die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg bei Stuttgart ermittelt. Der Fall wurde aber nach Kassel abgegeben, da bei Auslandstaten die Staatsanwaltschaft am Wohnort des Verdächtigen zuständig ist. Dort wird nun geprüft, ob der Beschuldigte tatsächlich Angehöriger des SS-Bataillons war und ob sowie in welcher Funktion er an Erschießungen beteiligt war.