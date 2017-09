Erneut schweres Erdbeben in Mexiko: Mindestens 224 Tote

MEXIKO-STADT - Das zweite schwere Erdbeben in Mexiko innerhalb weniger Tage hat mehr als 200 Menschen in den Tod gerissen, darunter mindestens 21 Kinder, die in den Trümmern einer Grundschule ums Leben kamen.

Die Schäden in der Hauptstadt sind verheerend. Foto: Armando Meneses/Prensa Internacional/ZUMA/dpa



Das Erdbeben der Stärke 7,1 ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag (Ortszeit) im Zentrum des Landes, allein in der Hauptstadt stürzten dutzende Gebäude ein.

Mindestens 30 weitere Kinder und acht Erwachsene würden nach dem Einsturz der dreistöckigen Grundschule in Mexiko-Stadt vermisst, sagte Präsident Enrique Peña Nieto. Auch vier Erwachsene starben bei dem Schuleinsturz. Vor den Trümmern warteten verzweifelte Eltern auf Nachricht von ihren Kindern.

Insgesamt wurden bei dem Erdbeben nach Regierungsangaben mindestens 224 Menschen getötet. Das Epizentrum des Bebens lag zwischen den Bundesstaaten Puebla und Morelos nahe der Hauptstadt. Rettungskräfte und Freiwillige gruben in den Trümmern nach Überlebenden.

Laut mexikanischen Medienberichten erhielten Familien Whatsapp-Nachrichten von verzweifelten Angehörigen, die unter Trümmern gefangen waren. In den Trümmern einer zerstörten Klinik bildeten Rettungskräfte und Anwohner eine Menschenkette, um Trümmer zu räumen und mögliche Überlebende zu retten. Auf dem Bürgersteig warteten Patienten auf Liegen oder in Rollstühlen.

Der Flughafen von Mexiko-Stadt und die Universität sowie sämtliche Schulen in den Bundesstaaten Mexiko und Puebla wurden aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die Behörden warnten die Hauptstadtbewohner vor geborstenen Gasleitungen und forderten sie auf, wegen der Explosionsgefahr nicht zu rauchen. US-Präsident Donald Trump bot dem Nachbarland Hilfe an. "Wir sind bei Euch und werden für Euch da sein", schrieb er auf Twitter.

Das Beben ereignete sich auf den Tag genau 32 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von 1985, bei der in Mexikos Hauptstadt mehr als 10.000 Menschen getötet worden waren. Seither hatten die Behörden die Bauvorschriften verschärft, um die Gebäude stabiler zu machen. Zudem entwickelten sie einen Notfallplan für den Ernstfall.

Erst am Dienstagmorgen, wenige Stunden vor dem neuerlichen Beben, hatte eine Übung für den Katastrophenfall stattgefunden. Einwohner reagierten geschockt. "Ich kann nicht aufhören zu weinen, es ist der gleiche Albtraum wie 1985", schluchzte die 52-jährige Georgina Sanchéz, die sich ins Freie geflüchtet hatte, zu AFP.

"Ich kann nicht glauben, dass es wieder an einem 19. September passiert", rief die 45-jährige Amamia Sanchéz. Der 45-jährige Lazaro Frutis rannte mit seinen Kollegen aus einem mehrstöckigen Bürogebäude, bevor es zusammenstürzte. "Das Schlimmste ist, dass wir nicht wissen, was mit unseren Familien ist", sagte er. Erst vor anderthalb Wochen waren bei einem starken Beben im Süden des Landes mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Der Erdstoß der Stärke 8,2 war der heftigste in Mexiko seit 100 Jahren.

