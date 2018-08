Erschreckende Tat: Babysitter sperrt Kind in Waschmaschine

Mann filmte die Tortur des Zweijährigen und lachte dabei laut - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Es sind Bilder, die sprachlos machen: Ein Kleinkind eingesperrt in einer engen Waschmaschine, kläglich weinend und völlig hilflos. Was nach einem schlechten Scherz klingt, wurde in Polen jedoch zur Realität. Die Polizei ermittelt nun gegen den Babysitter.

Die 21-jährige Mutter musste zur Arbeit, also ließ sie ihren zweijährigen Sohn bei ihrem Babysitter zu Hause - in der Hoffnung, dass er gut für den Kleinen sorgen wird. Doch damit hat sie sich stark verschätzt.

Der Babysitter sperrte das Kleinkind einfach in die Waschmaschine. Dies zeigt ein Video, das die junge Frau auf Facebook veröffentlicht hat. Der Zweijährige schreit darin vor Angst und legt die Hand immer wieder an die Scheibe der Waschmaschine. Unfassbar: Der Mann zückt das Handy und filmt die Szene, lacht dabei laut.

Nach Angaben des Mirror sollen sich die schlimmen Szenen in Polen abgespielt haben. Der Babysitter muss sich nun wegen Kindesmisshandlung verantworten. Das Kleinkind blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.