Es wird wieder "Dark": Netflix peilt zweite Staffel an

Die Serie wurde zu einem der erfolgreichsten Netflix-Werke aller Zeiten - vor 48 Minuten

BERLIN - Die erste in Deutschland produzierte Netflix-Serie wird fortgesetzt. Von "Dark" werde eine zweite Staffel gedreht, teilten der US-Streamingdienst und das Produktionsunternehmen Wiedemann & Berg am Mittwoch in München mit.

Es geht wohl weiter: Wie Netflix bekannt gab, plant das Unternehmen die Fortsetzung der Erfolgsserie "Dark". © dpa



Zur Begründung hieß es, dass die erste auf zehn Teile angelegte Staffel der Mysteryserie "eine der am meisten gesehenen nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix" gewesen sei. Über die Zahl der Episoden wurden keine Angaben gemacht.

"Dark" war am 1. Dezember fast weltweit bei dem Streamingdienst angelaufen, der international nach eigenen Angaben 109 Millionen Abonnenten hat. Wie viele Menschen "Dark" bisher gesehen haben, wurde nicht mitgeteilt. In der ersten Staffel der Serie ging es um das Verschwinden von Kindern in einer deutschen Kleinstadt. Zu den Hauptdarstellern gehörten unter anderem Louis Hoffmann, Maja Schöne, Angela Winkler, Jördis Triebel und Oliver Masucci.

dpa