Explosion in Londoner U-Bahnhof

Haltestelle "Parsons Green" im Westen der britischen Hauptstadt betroffen - vor 12 Minuten

LONDON - An einer U-Bahn-Haltestelle in London hat es Medienberichten zufolge am Freitag eine Explosion gegeben. Rettungskräfte seien vor Ort, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

dpa