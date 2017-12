Fast ein Jahr nach den grausamen Bildern des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat der Markt am Montag wieder eröffnet. Mit dabei waren auch der regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel - sowie etliche Betonpoller, an deren Anblick man sich in ganz Deutschland gewöhnen müssen wird.