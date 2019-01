Explosion in Paris: Behörden bestätigen drittes Todesopfer

50 Verletzte und zerstörte Gebäude nach Gasaustritt - vor 1 Stunde

PARIS/MADRID - Eine schwere Explosion hielt am Samstag Paris in Atem. Dutzende Menschen wurden verletzt, viele davon schwer. Bisher waren zwei Tote bekannt, mittlerweile sprechen die Behörden von drei Opfern.

Knapp 200 Feuerwehrleute und 100 Polizisten versuchten, die Lage in Paris unter Kontrolle zu bekommen. Am Samstagmorgen forderte eine Explosion in der französischen Hauptstadt drei Menschenleben. Foto: THOMAS SAMSON



Nach der schweren Explosion mitten in Paris ist die Zahl der Toten offiziellen Angaben zufolge auf drei gestiegen. Neben zwei Feuerwehrleuten sei auch eine spanische Touristin ums Leben gekommen, sagte eine Sprecherin des französischen Innenministeriums am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Der spanische Außenminister Josep Borrell schrieb auf Twitter, er bedaure zutiefst den Tod von drei Menschen bei der Explosion, darunter einer Spanierin.

Die Explosion ereignete sich am Samstag gegen 9.00 Uhr in der Rue de Trévise, etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper. Nach Angaben des französischen Innenministers Christophe Castaner wurden dabei knapp 50 Menschen verletzt, zehn davon schwer. Die Behörden gehen von einem Unfall aufgrund eines Gaslecks aus. Die Feuerwehr sei wegen des austretenden Gases in die Straße gerufen worden, sagte der Pariser Staatsanwalt Rémy Heitz dem Sender France Info. Anschließend habe es die Explosion gegeben, dann sei Feuer ausgebrochen. Mehrere Gebäude seien zerstört worden.

Rund 100 Polizisten und knapp 200 Feuerwehrleute waren laut Innenminister im Einsatz. Die Sicherheitsbehörden prüften, ob benachbarte Gebäude beschädigt seien und daraus eine Gefährdung entstehen könne.

dpa