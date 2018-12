Explosion in schwedischer Schule: Tatverdächtiger festgenommen

Polizei hat Verdacht auf Terror wieder zurückgenommen - vor 1 Stunde

STOCKHOLM - In einer Technischen Schule im schwedischen Hässleholm nordöstlich von Malmö hat es am Donnerstagmorgen eine Explosion gegeben. Die Polizei geht davon aus, dass die Sprengung absichtlich ausgelöst wurde.

Verletzt worden sei niemand, sagte ein Polizeisprecher dem Schwedischen Fernsehen SVT. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Ursprünglich war gegen ihn wegen Terrorverdachts ermittelt worden. Am Nachmittag nahm die Polizei das zurück. "Wir bewerten es als isoliertes Ereignis und sind der Auffassung, dass es sich nicht um eine terroristische Straftat handelt", sagte ein Polizeisprecher bei einer Pressekonferenz.

Dieser Artikel wurde am Donnerstag gegen 17.50 Uhr aktualisiert.

