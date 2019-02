Falsches Blaulicht: Mann will dreist Parkgebühren sparen

Polizei fand diese Aktion alles andere als witzig - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Mit Hilfe eines Baulichts auf seinem Autodach hat ein Mann in Bayern versucht, Parkgebühren zu sparen.

Ein Zeuge beobachtete am Samstag, wie der 65-Jährige direkt vor einem Münchner Luxushotel das Blaulicht installierte, um den Eindruck eines Einsatzfahrzeugs zu erwecken, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mitarbeiter der kommunalen Verkehrsüberwachung hatte Zweifel an der Rechtmäßigkeit und informierte die Polizei. Der 65-Jährige muss sich nun wegen Betrugs verantworten. Möglicherweise komme auch noch der Vorwurf der Amtsanmaßung hinzu, hieß es.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

dpa