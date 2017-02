Familien-Drama in Vaihingen: Zwei Tote Kinder gefunden

VAIHINGEN - Eine Mutter wollte wie vereinbart ihre beiden Söhne in der Wohnung des getrennt lebenden Vaters in Vaihingen (Baden-Württemberg) abholen. Doch in den Räumlichkeiten des 38-Jährigen machte sie eine grausige Entdeckung.

Eine Mutter hat ihre beiden vier und fünf Jahre alte Jungen tot in der Wohnung des Vaters in Vaihingen an der Enz in Baden-Württemberg entdeckt. Die beiden Kinder hatten schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Diese seien ihnen vermutlich durch stumpfe Gewalt zugefügt worden. Polizeibeamte nahmen den 38 Jahre alten Vater am Tatort fest. Er hatte sich nach derzeitigem Ermittlungstand am Samstagabend selbst verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er von der Polizei bewacht. Er sollte noch am Sonntagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das hatte die Staatsanwaltschaft Heilbronn angeordnet.

Die beiden Jungen hatten Freitag und Samstag bei dem getrennt lebenden Vater verbracht. Die 34 Jahre alte Mutter wollte die beiden wie vereinbart am Samstagabend in der Wohnung abholen. Ob sie einen Schlüssel zur Wohnung hatte oder ob der Vater die Tür öffnete, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen. Auch ob das Paar noch weitere Kinder hat, war zunächst unbekannt. Die kriminaltechnischen Maßnahmen dauerten an, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion. Die Leichen der Kinder sollten "zeitnah" – wahrscheinlich am Montag - obduziert werden.

