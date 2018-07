Familiendrama? Kind tot in Düsseldorfer Wohnung gefunden

Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie die Siebenjährige - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf wurde ein sieben Jahre altes Mädchen leblos aufgefunden und starb noch vor Ort im Krankenwagen. Nach Polizeiangaben hatte es nach einem Hinweis auf eine Bedrohungslage in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Rath eine Einsatz vom Spezialeinsatzkräften gegeben. Ein Tatverdächtiger, der Vater des Kinds, sei vor Ort festgenommen worden.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

