Farbaktion in Berlin: Auf Greenpeace kommt dicke Rechnung zu

BERLIN - Am Dienstag färbte Greenpeace die Straßen rund um die Berliner Siegessäule gelb ein - aus Protest gegen das erste Treffen der Kohlekommission. Nach ihrer medienwirksamen Aktion muss die Umweltschutzorganisation nun die Konsequenzen für ihr Handeln tragen.

Die farbenfrohe Protestaktion an der Berliner Siegessäule kommt Greenpeace teuer zu stehen. Foto: Paul Zinken



Auf die Umweltschutzorganisation Greenpeace kommt nach dem gelben Einfärben des Kreisverkehrs um die Berliner Siegessäule eine dicke Rechnung zu. Das ergibt sich aus dem Aufwand, den die Berliner Stadtreinigung BSR am Dienstag zur Beseitigung der Farbe hatte. Zwar stehe die genaue Höhe der Reinigungskosten noch nicht fest, sagte BSR-Sprecher Sebastian Harnisch am Mittwoch. Klar sei aber: "Wir werden die Kosten dem Verursacher in Rechnung stellen."

Die Greenpeace-Aktivisten hatten auf dem mehrspurigen Kreisverkehr mit fünf Ausfahrten 3500 Liter gelbe Farbe verteilt. Aus der Luft sollte so das Bild einer Sonne zu sehen sein - als "strahlendes Symbol für die Energiewende". Grund für die Protestaktion war das erste Treffen der Kohlekommission der Bundesregierung am Dienstag.

