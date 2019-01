Gisele Oppermann knackt in der achten Folge des Dschungelcamps einen Rekord: Sie musste bisher die meisten Prüfungen in der Camp-Geschichte absolvieren - nämlich genau neun. In "Schloss mit lustig" muss Gisele sich nacheinander in fünf Felsbrocken einschließen lassen, wo allerlei Gemeinheiten, aber auch Sterne auf sie warten. © TV NOW / Stefan Menne