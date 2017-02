Fehlende Rettungsgasse: Sanitäter laufen zur Unfallstelle

Unfall auf der A7 sorgte für Vollsperre - Auto streifte Laster - vor 1 Stunde

KASSEL - Ein Unfall auf der A7, Vollsperre, ein Rückstau von sechs Kilometern - und keine Rettungsgasse. Genau das passierte am Freitagabend bei Kassel. Teile der Einsatzkräfte mussten zu Fuß zur Unfallstelle laufen, weil sonst kein Durchkommen war.

Beim Auffahren auf die A7 streifte ein Auto einen Laster, der gerade auf der rechten Fahrbahn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Wagen auf die linke Spur. Dort kollidierte er mit einem weiteren Auto. Eine Situation, in der die Einsatzkräfte schnell am Ort sein müssen. Doch wie so oft klappte das nicht.

Von erheblichen Problemen schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Polizisten und die Besatzungen zweier Rettungswagen mussten zu Fuß zur Unfallstelle laufen, um sich einen Überblick über die Unfall zu verschaffen. Damit nicht genug: Sie mussten den Verkehr in Richtung Norden komplett unterbinden, damit weitere Einsatzfahrzeuge zur Unfallstelle fahren konnten - entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. "Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt", gab die Polizei nach dem Einsatz bekannt.

