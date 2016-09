Feuer auf Lesbos: "Moria gleicht einem Schlachtfeld"

Lager zu 60 Prozent zerstört - Situation eskalierte Montagabend - vor 1 Stunde

ATHEN - Ein zerstörtes Flüchtlingslager, mehr als 3000 Migranten, die nachts auf Lesbos umherirren, aufgebrachte Bürger: Das Chaos im Hotspot "Moria" stellt Griechenlands Flüchtlingspolitik auf die Probe.

Tausende Flüchlinge flohen in der Nacht auf Dienstag vor einem Feuer, das im Flüchtlingslager "Moria" auf der griechischen Insel Lesbos ausgebrochen war. © REUTERS



Tausende Flüchlinge flohen in der Nacht auf Dienstag vor einem Feuer, das im Flüchtlingslager "Moria" auf der griechischen Insel Lesbos ausgebrochen war. Foto: REUTERS



Am Morgen dem Brand im Flüchtlingslager der griechischen Insel Lesbos und der Flucht der Lagerbewohner fragen sich Inselbewohner und Migranten gleichermaßen, wie es weitergeht. "Der Hotspot von Moria gleicht einem Schlachtfeld", sagte Inselreporter Giannis Sinanis am Dienstagmorgen im Fernsehsender Skai. Sinanis, der auf Lesbos die Online-Zeitung Lesvos News betreibt, machte die Regierung für die Vorfälle verantwortlich. "Wir warnen schon lange davor, dass die Situation eskalieren wird. Nun ist es soweit."

Die Polizei der Insel stehe von Dienstag an vor einem großen Problem: Wohin mit den vielen tausend Menschen, die am Montagabend vor den Flammen im Hotspot flohen? "Es heißt, die Regierung will zusätzlich Bereitschaftspolizisten herschicken, aber das löst das Problem nicht", so Sinanis. Auch Pläne, wonach eine Fähre im Hafen der Inselhauptstadt Mytilini als schwimmendes Ausweichlager eingesetzt werden soll, seien nicht umsetzbar. "Erstens ist die Inselbevölkerung dagegen, die schon lange unter der großen Zahl der Flüchtlinge leidet. Und zweitens wird sich nach den Vorfällen am Montagabend keine Fährgesellschaft finden, die eine Fähre bereitstellt", so Sinanis.

Die Situation im völlig überfüllten Hotspot der Insel war am Montagabend eskaliert. Ersten Erkenntnissen zufolge legten Flüchtlinge und Migranten an verschiedenen Stellen Feuer, so dass das Auffanglager zu mehr als 60 Prozent zerstört wurde. Anschließend machten sich die Menschen auf den Weg zum Hafen. Die mehr als 5000 Migranten, die auf der Insel festsitzen, wollen nicht in die Türkei abgeschoben werden, so wie es der europäisch-türkische Flüchtlingspakt vorsieht.

dpa