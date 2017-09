Fifa 18 ab Freitag im Handel: Das erwartet die Fans

Neue Version wartet mit verändertem Gameplay auf - Vorbesteller zocken schon - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitag erscheint Fifa 18, die neueste Ausgabe der meistverkauften Videospiel-Reihe des Jahres 2016, in Deutschland. Neben einigen Neuerungen hat die Fußball-Simulation auch altbekannte Features an Bord - und die ersten Vorbesteller kommen schon vor dem Release in den Genuss.

Torjubel mit Ronaldo und Co.: Auf solche Szenen können sich Fans der Fifa-Serie freuen. © Electronic Arts



Torjubel mit Ronaldo und Co.: Auf solche Szenen können sich Fans der Fifa-Serie freuen. Foto: Electronic Arts



Es sorgt für jede Menge Spaß, stellt Freundschaften und bei so manchem Heißsporn auch die Belastungsfähigkeit der Controller auf die Probe: Die Fifa-Reihe begeistert seit Jahren Gamer aus der ganzen Welt. Am Freitag ist Fifa 18 im Laden erhältlich, mit der neuesten Ausgabe möchte Publisher EA Sports an den großen Erfolg der Vorgänger anknüpfen.

Fifa 17 verkaufte sich laut einer Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im vergangenen Jahr so oft wie kein anderes Videospiel - und das, obwohl die Fußball-Simulation erst im September 2016 erschien. Mit interessanten Neuerungen wie zum Beispiel einer überarbeiteten künstlichen Intelligenz, die große Auswirkungen auf das Gameplay hat, oder der frisch hinzugefügten 3. Liga mit etlichen Traditionsklubs schickt sich Fifa 18 an, seinen Thron zu verteidigen. Dazu soll auch der beliebte Ultimate-Team-Modus beitragen, bei dem Gamer ihre Spieler wie Sammelkarten tauschen und einsetzen können.

Bilderstrecke zum Thema Endlich enthüllt: So stark ist der Club bei Fifa 18 Na, kribbelt's schon? Am 29. September erscheint Fifa 18, der heilige Gral für Konsolen- und PC-Zocker mit Liebe zum Fußball. Ob im Karrieremodus mit dem 1. FC Nürnberg die Champions League gewinnen, online klare Derbysiege einfahren oder bei Ultimate Team die Wunschspieler sammeln: All das ist auch im neuesten Teil der beliebten Serie möglich. Wir haben für euch jeden einzelnen Spieler unter die Lupe genommen!



Ihr spielt am liebsten mit eurem Heimatverein? Wir haben schon vor Release die fränkischen Zweitligisten unter die Lupe genommen und die Stärken und Schwächen der Club- und Kleeblatt-Kicker analysiert. So können Fifa-Spieler schon jetzt ihre Traumaufstellung finden, damit beim Erscheinungstermin alles glatt läuft.

Bilderstrecke zum Thema Alle Stärken, alle Schwächen: Das ist das virtuelle Kleeblatt bei Fifa 18 So langsam können die Controller schonmal geladen werden: Am 29. September kommt Fifa 18 in den Handel! Mit dabei im neuesten Teil der beliebten Reihe ist natürlich auch die SpVgg Greuther Fürth. Wir haben das Fürther Zweitliga-Team mal genauer beobachtet und verraten, auf welche Helden in Weiß-Grün die Videospiel-Fans sich am meisten freuen dürfen.



Offiziell erscheint Fifa 18 am Freitag, 29. September 2017. Online-Vorbesteller der hochpreisigen Icon- oder Ronaldo-Edition (99,99 bzw. 89,99 Euro) durften dieses Jahr aber bereits drei Tage vor Release die ersten hitzigen Partien mit Messi, Ronaldo und Co. spielen. Für alle anderen bleibt da nur die Hoffnung, dass der Postbote sich am Freitag nicht allzu viel Zeit lässt oder auf dem Weg zum Händler des Vertrauens kein Stau ist. Manche Läden stellen die Spiele bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin aus, wodurch Gamer Fifa 18 mit etwas Glück ebenfalls schon früher anspielen können.

ama