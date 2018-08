Flashmob im Gorilla-Gehege: Affe wird zum Internet-Hit

Das Video von "Zola" ist der neueste Schrei im Internet - vor 45 Minuten

DALLAS - Bei der Hitze statt träge im Gehege faulenzen lieber ausgelassen im nigelnagelneuen Pool herumtoben? Das dachte sich Gorilla "Zola" aus Dallas - und legte vor laufender Kamera eine ausgelassene Tanzchoreografie hin. Das Video wird zum weltweiten Hit - sehen Sie selbst.

Was tun eigentlich die Zootiere bei diesen extremen Temperaturen? Anders als die Menschen und Haustiere, haben sie nicht die Möglichkeit, auf einen Ausflug an den Badestrand oder sich drinnen im Haus zu verkriechen.

Gorilla "Zola" aus dem Zoo in Dallas hat am letzten Dienstag für sich die perfekte Form der Abkühlung entdeckt – plötzlich stand diese nämlich mitten im Gehege. Seine Tierpfleger überraschten den Flachlandgorilla mit seinem eigenen, persönlichen Swimmingpool.

When Zola the dancing gorilla goes for a spin in the pool 🦍https://t.co/LGbrriBGtp pic.twitter.com/9ulRFgeiST