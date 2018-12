Flugverkehr eingestellt: Zwischenfall am Flughafen Hannover

Fahrer eines Autos wurde festgenommen - Keine Flüge aktuell - vor 25 Minuten

HANNOVER - Nach einem Zwischenfall am Flughafen Hannover ist am Samstagnachmittag der Flugverkehr dort eingestellt worden. Ein Mann in einem Auto mit polnischem Kennzeichen habe versucht, durch eine Durchlassstelle auf das Vorfeld des Flughafens zu gelangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Ein Flugzeug fliegt am Flughafen in Hannover hinter Stacheldraht. © Julian Stratenschulte/dpa



Ein Flugzeug fliegt am Flughafen in Hannover hinter Stacheldraht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Zuvor hatte der NDR über den Zwischenfall berichtet. Der Fahrer des Autos sei in Gewahrsam genommen worden. Der Flughafen sei derzeit geschlossen, es gebe keine Starts und Landungen, die Terminals seien jedoch geöffnet, sagte ein Sprecher des Flughafens. Wie lange dies dauern sollte, war demnach zunächst noch unklar.

Bilderstrecke zum Thema Concorde und Co.: Diese Flugzeuge besuchten Nürnberg Tonnenschwere Fracht, viel Platz für Passagiere oder Überschallgeschwindigkeit: Auf dem Nürnberger Flughafen schauten seit seiner Einweihung 1955 schon viele spektakuläre Flugzeuge vorbei. Wir haben eine Auswahl in unserer Bildergalerie zusammengestellt.



Ob es sich um einen Anschlag handelt oder etwa um einen Unfall, wurde laut Bundespolizei am Nachmittag noch untersucht.

dpa