Fränkin Melissa wird von Kay One bitter enttäuscht

RTL2-Casting-Show um Platz an Seite des Rappers wird immer chaotischer - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Die Doppelfolge der RTL2-Casting-Show "Kay One - Sängerin gesucht" endet Montagnacht aus fränkischer Sicht fast schon tragisch. Melissa aus Thalmässing bei Roth ist den Tränen nahe, weil der Deutschrapper ihren größten Traum zerplatzen lässt.

Melissa (21) aus Franken ist am Ende der Doppelfolge am Montag den Tränen nahe. © Screenshot: RTL2.de



Melissa (21) aus Franken ist am Ende der Doppelfolge am Montag den Tränen nahe. Foto: Screenshot: RTL2.de



RTL2 erhöhte am späten Montagabend die Dosis und beglückte seine Zuschauer gleich mit einer Doppelfolge "Kay One - Sängerin gesucht". Der Unterhaltungssender will die sechsteilige Casting-Show laut dem Medienmagazin DWDL aufgrund miserabler Einschaltqoten (nur 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen) so schnell wie möglich aus dem Programm haben. Getreu dem Motto "Augen zu und durch". Wer die Augen trotzdem offen ließ, für den begann die dritte Folge am Montag mit einer Überraschung: Es wurde gesungen, und zwar in der Anfangsviertelstunde so viel wie in den ersten beiden Folgen zusammen nicht.

Die Sendung knüpft nahtlos an die Partyfolge von vergangener Woche an. Es ist Abend, mitten in Ibiza-Stadt. Die zwölf Kandidatinnen müssen in Zweiergruppen Lieder vortragen, die sie zuvor gemeinsam einüben sollten. Dass Üben manchmal überbewertet wird, beweist die fränkische Lokalmatadorin Melissa aus Thalmässing im Landkreis Roth, die ihre erste Nacht auf Ibiza jverbotenerweise bei Kay One und dessen Freunden in einer Luxusvilla verbringt, sich deshalb gegen Sex-Vorwürfe erwehren muss und vor lauter Wirbel kaum Zeit findet, sich vorzubereiten.

Die 21-Jährige und ihrere Partnerin Francesca überzeugen den laut RTL2 "erfolgreichsten und bekanntesten Rapper Deutschlands" dennoch mit einem Hauch von Nichts - gesangstechnisch, versteht sich. Von ihrem Song, "I'll be missing you" von Puff Daddy, können sie eigentlich nur den Refrain. Den Rest überbrücken sie mit sympathischem Gekichere oder spanischem Wortsalat. "Okay, ist gut", sagt "Meister" (Stimme aus dem Off) Kay One. "Ich bin ganz ehrlich, das war verrücktes Durcheinander, aber es war sympathisch", urteilt der 31-jährige Rapper und lobt Melissas Stimmfarbe. "Deswegen hat's mir schon gefallen."

Weniger gut kommt dagegen der Auftritt von Melissas Busenfreundin Marije (21) aus der Schweiz an, die sie beim ersten Casting kennengelernt hat. Kay One drückt ein Auge zu und lässt beide eine Runde weiter. Tagessiegerin und damit der erste offizielle Übernachtungsgast in der Millionenvilla ist allerdings Christine (24), deren Name mit der prägnanten Zusatzinfo "Wurstverkäuferin in einem Nürnberger Supermarkt" versehen eingeblendet wird. "Wir werden ein bisschen Zeit miteinander verbringen, du wirst meine Jungs besser kennenlernen", erklärt der Rapper die Magie der Nacht, in deren Genuss Melissa schon gekommen ist.

Weiter geht es am nächsten Morgen mit einer Tanzprüfung. Die russische Choreografin mit dem Namen, der klingt wie eine Gewehrsalve, Anja Jadryschnikowa, hat den Auftrag, die Glieder der zu diesem Zeitpunkt nur noch zehn Teilnehmerinnen zu lockern und deren Hüftschwünge in Einklang mit der Musik zu bringen. Das gelingt ihr nicht. Die Darbietungen erinnern eher an schräge Trockenübungen mit Hula-Hoop-Reifen und befriedigen Kay One nicht. Immerhin ist die Gewinnerin der Show in seinem nächsten Musikvideo zu sehen.

Tote Hose im "angesagten Club"

Es wird nun immer absurder. Wir sind mittlerweile in Folge vier angelangt und Kay One drückt den jungen Frauen einen 50-Euro-Schein in die Hand. Ihre Aufgabe: Sich innerhalb von 30 Minuten von diesem Geld ein Outfit für einen Auftritt im "KM5" zu kaufen, "einem der angesagtesten Clubs der Insel" (Stimme aus dem Off). Das Konzept der Sendung? Das ist längst ins Nirvana zwischen "Deutschland sucht den Superstar", "Shopping Queen" und "Let's dance" ins Nirvana abgedriftet.

Richtig peinlich wird es, als Kay One feststellt, dass der "angesagte Club" fast menschenleer ist. "Also ich weiß gerade nicht, was passiert ist im Club, ähm, ich will es jetzt auch nicht großartig auf den Club-Besitzer schieben und jetzt sagen 'Er hat jetzt hier zu wenig Werbung gemacht'. Aber er hat eigentlich versprochen, dass er hier mit mehreren Hundert Leuten den Laden voll machen wird. War leider nicht so", sagt der 31-jährige Deutschrapper, der am 2. September sein neues Album "Der Junge von damals" veröffentlicht.

Die zwei Besten an diesem Abend will Kay One mit zur Releaseparty nehmen - denken alle. Dazu zählt neben Denise (32) wohl auch Fränkin Melissa, deren Club-Tattoo immer mal wieder formatfüllend über den TV-Bildschirm flimmert. Doch der Rapper bricht mit seinen eigenen Regeln und nimmt die Schlechteste der jetzt noch acht verbleibenden Kandidatinnen mit: Magdalena (20). Melissa versteht die Welt nicht mehr. "Es wäre ein Traum für mich gewesen mit Kay mitzugehen", sagt die Thalmässingerin und ist den Tränen nahe.

"Es wäre wirklich das schönste Erlebnis in meinem Leben gewesen und ich finde es ein bisschen unfair, dass jetzt sie mit darf, obwohl andere besser abgeliefert haben", klagt Melissa traurig. Womit wir wieder beim Thema "Augen zu und durch" wären. Nach der nächsten Doppelfolge am kommenden Montag (22.15 Uhr, RTL2) ist es nämlich auch schon vorbei.

Stefan Hofer

Mail an die Redaktion