Frankreich: Oberstes Gericht hebt Burkini-Verbot auf

Menschenrechtsorganisationen hatten Beschwerde eingereicht - vor 6 Minuten

PARIS - Das höchste französische Verwaltungsgericht hat am Freitag das Burkini-Verbot einer Kommune an der Cote d'Azur gekippt. Das Urteil wurde zu einem Erlass der Gemeinde Villeneuve-Loubet gefällt, gilt aber als Präzedenzfall für an die 30 weitere Küstenorte.

Das höchste französische Verwaltungsgericht hat das Burkini-Verbot gekippt. (Symbolbild) Foto: dpa



Das Verbot hatte weltweit Aufsehen erregt und Debatten ausgelöst. Zwei Menschenrechtsorganisationen zweifelten die Rechtmäßigkeit der Kleidungsvorschrift an und reichten Klage ein. Diese verletze Grundfreiheiten, zudem hätten Bürgermeister ihre Vollmachten überschritten, indem sie Frauen vorschrieben, was sei an Stränden zu tragen haben, hieß es von den Klägern.

Die Gemeinden hatten die Vorschrift mit der angespannten Sicherheitsanlage nach Anschlägen wie in diesem Sommer in Nizza begründet. Einige argumentierten auch, Burkinis seien ein Zeichen der Unterdrückung muslimischer Frauen

