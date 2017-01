Freitag, der 13.: Was ist dran am Unglücks-Mythos?

NÜRNBERG - Pleiten, Pech und Pannen: Wenn es um Freitag, den 13. geht, sehen viele schwarz. Um den Tag ranken sich viele Mythen. Glaubt man der Statistik, gibt es aber keinen Grund zur Panik.

Mythos widerlegt: Eine Auswertung zeigt, dass Freitag, der 13. ein Durchschnittstag ist, an dem nicht mehr passiert als an anderen Tagen. © obs/Zurich Gruppe Deutschland



Heute schon einer schwarzen Katze den Weg gekreuzt? Auf einer Bananenschale ausgerutscht? Oder gar im Aufzug stecken geblieben? Es ist Freitag, der 13. - der sagenumwobene Tag, an dem alles schief geht, was schief gehen kann. Und nun? Bettdecke hochziehen und warten, bis der Spuk ein Ende hat?

So weit muss es wahrlich nicht kommen, denn es gibt gute Nachrichten für alle abergläubischen Menschen: Laut eines Berichts der Zurich Versicherungsgruppe ist Freitag, der 13. gar nicht so schlimm wie sein Ruf. Im Gegenteil: Statistische Auswertungen belegen, dass es ein Tag wie jeder andere ist.

Die Mär vom "schwarzen" Freitag

So gehen an Freitagen, die auf einen 13. fallen, im Schnitt rund zehn Prozent weniger Schadensmeldungen ein als an allen anderen Freitagen. Die Angst vor dem Datum ist somit - zumindest rational gesehen - unbegründet.

Woher der Aberglaube um Freitag, den 13. rührt und was es mit ihm auf sich hat, erfahren Sie in unserer Bildergalerie "13 Gründe, warum Freitag der 13. Unglück bringen soll".

