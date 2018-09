Friedensdemo in Chemnitz: Weitere Kundgebungen geplant

"Chemnitz ist weder grau noch braun" - vor 34 Minuten

CHEMNITZ - Zum Start von einer Reihe von Kundgebungen sind am Samstag rund 50 Menschen für ein friedliches Miteinander durch Chemnitz gezogen. Nach Diskussionen, Reden und Musik in der Innenstadt setzte sich der Zug in Bewegung.

Am Samstag gab es eine der ersten Friedensdemos in Chemnitz. Über das Wochenende sind noch mehr geplant. © Monika Skolimowska/dpa



Am Samstag gab es eine der ersten Friedensdemos in Chemnitz. Über das Wochenende sind noch mehr geplant. Foto: Monika Skolimowska/dpa



Die Route durch die Stadt führte auch unweit des Tatorts vorbei, wo es vor knapp einer Woche zu der tödlichen Messerattacke auf einen 35-jährigen Deutschen gekommen war. Zuvor hatten Chemnitzer Bürger, Unternehmer und Wissenschaftler einen Aufruf an ihre Mitbürger an den berühmten "Nischel" geklebt. Auf dem Plakat am Sockel des Karl-Marx-Monuments steht: "Chemnitz ist weder grau noch braun". Und auf der Internetseite der Initiative #wirsindmehr heißt es: "Womit wir nicht leben können, sind Hass, Gewalt, Intoleranz und vor allem Wegschauen." Das sei der Nährboden, auf dem Demokratiefeindlichkeit wachse. "Das macht Angst. Aber aus der entsteht der Mut, den es jetzt von uns Bürgern braucht."

Die Friedensdemonstration ist die erste von mehreren für Samstag geplanten Kundgebungen. Vor Beginn des Zugs hatten die Teilnehmer unter dem Motto "Chemnitz bunt statt braun" mit Passanten diskutiert. Die Polizei war zurückhaltend im Stadtgebiet auf Streife, allerdings bereiten sich die Sicherheitskräfte auf einen Großeinsatz vor. Sie gehen von einer Gesamtteilnehmerzahl im unteren fünfstelligen Bereich bis zum Abend aus. Unter dem Motto „Chemnitz Nazifrei“ ist am Nachmittag die nächste Veranstaltung geplant. Für den späteren Nachmittag hatte die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Chemnitz zu einer eigenen Kundgebung aufgerufen. Im Anschluss war eine gemeinsame Demonstration von AfD und dem ausländerfeindlichen Bündnis Pegida geplant.

Bilderstrecke zum Thema Nach Messerattacke: Neonazis und Hooligans ziehen durch Chemnitz Gewaltbereite Hooligans und Neonazis marschieren an zwei Tagen durch Chemnitz, es wird Jagd auf Ausländer gemacht und Angst verbreitet. Hintergrund ist der Tod eines 35-Jährigen, der bei einem Messerangriff von zwei Männern erstochen wurde. Politik und Polizei sind alarmiert über das Ausmaß der Gewalt.



dpa