"Full Bloom": Katy Perry hat sich verlobt

Antrag am Valentinstag - Bekanntgabe per Instagram - vor 12 Minuten

BEVERLY HILLS - Katy Perry und Orlando Bloom haben sich am Tag der Liebe verlobt - nach einer dreijährigen On-Off-Beziehung. Auf Instagram zeigte Perry stolz ihren Verlobungsring.

Spekulationen über eine mögliche Eheschließung gab es immer wieder, nun ist es offiziell: Die Sängerin und der Hollywoodschauspieler sind verlobt. Das gaben die beiden über Instagram bekannt. Zuerst postete Perry ein gemeinsames Foto, bei dem sie einen auffälligen Ring am Finger trägt. Dazu schrieb sie "Full Bloom", also in voller Blüte stehend - ein Wortspiel mit dem Namen ihres Verlobten.

Der zog kurz darauf mit einem nahezu identischen Bild und dem Text "Lifetimes" nach. Dass die Verlobung bereits am Valentinstag stattfand, verriet Perrys Mutter in einem Facebook-Post.

Katy Perrys Follower sind sichtlich aus dem Häuschen. "Ich liebe euch", "Ihr zwei seid mein Lieblingspaar" und "Ich bin so glücklich für euch, ich könnte schreien" lauten die Kommentare unter dem Bild.

Die beiden Stars sind seit Anfang 2016 ein Paar, allerdings mit Unterbrechung. Im Frühjahr 2017 ging die Beziehung in die Brüche, bereits wenige Monate später wurden die beiden aber wieder zusammen gesichtet. Wann sie nun Hochzeit feiern wollen, ist noch nicht bekannt.