Fünf Terrorverdächtige in den Niederlanden festgenommen

Polizei konnte wohl Anschlag vereiteln - vor 2 Stunden

AMSTERDAM - Die niederländische Polizei hat fünf Männer wegen Terrorverdachts festgenommen. Vier Festnahmen gab es am Samstagvormittag in der Hafenstadt Rotterdam, eine fünfte Person wurde später an einem nicht genannten Ort in Gewahrsam genommen.

Die niederländische Polizei konnte fünf Männer wegen Terrorverdachts in Rotterdam festnehmen. Foto: dpa



Den Männern werde vorgeworfen, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Den Polizeiangaben zufolge handelt es sich um Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren aus "nichtwestlichen Ländern". Die Wohnungen der Verdächtigen seien durchsucht worden. Die Untersuchung werde in den kommenden Tagen fortgesetzt. Bis zu deren Abschluss wolle man keine Einzelheiten bekanntgeben, sagte ein Polizeisprecher.

Im Juni waren in Rotterdam zwei Männer wegen eines angeblich geplanten Anschlags auf Sicherheitskräfte in den Niederlanden festgenommen worden. Im September gab es sieben Festnahmen von Männern, die nach Angaben der Behörden einen größeren Anschlag planten. Von diesen kamen drei aus Rotterdam und einem Rotterdamer Vorort.

dpa