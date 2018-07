Fünfter Junge aus thailändischer Höhle gerettet

Damit steht die Rettung von acht der insgesamt 13 Eingeschlossenen aus - vor 1 Stunde

CHIANG RAI - Nachdem am Sonntag bereits vier Jungen aus der thailändischen Höhle geholt werden konnten, verkündete der Nachrichtensender CNN am Montag die Rettung eines weiteren Jungen.

Polizisten bewachen das Gebiet um das Tham Luang - Höhlenareal. Am Montag wurde der Rettungseinsatz fortgesetzt - ein fünfter Junge wurde laut CNN aus der Höhle geholt. Foto: AFP PHOTO / YE AUNG THU



Retter sollen mindestens einen weiteren Jungen aus der Höhle in Thailand geborgen haben. Dies berichtete der Nachrichtensender CNN am Montag unter Berufung auf Helfer. Damit wären fünf der 13 Eingeschlossenen gerettet. Die Rettungsmission war am Montagvormittag wieder aufgenommen worden.

Am Sonntag hatten Spezialtaucher vier Jungen aus der teilweise überfluteten Höhle im Norden Thailands gerettet. Die zwölf Mitglieder einer Jugend-Fußballmannschaft und ihr Betreuer waren seit dem 23. Juni in der weitläufigen Höhle eingeschlossen und wurden erst nach tagelanger Suche von Tauchern in einer Felskammer entdeckt.

dpa