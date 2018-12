Für 18 Euro: Frau will ihren Mann bei Ebay verkaufen

HAMBURG - Vor dem blinkenden Weihnachtsbaum dachte die Frau über ihr Leben nach und kam zu dem Entschluss, dass ihr Ehemann da nicht mehr recht hinein passte. Kurzerhand griff die 40-Jährige zum Smartphone und gab eine Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen auf: Ehemann für 18 Euro abzugeben - Verhandlungsbasis.

Eine Hamburgerin machte zum Jahreswechsel kurzen Prozess: Sie bot ihren Ehemann zur Selbstabholung auf der Online-Plattform Ebay-Kleinanzeigen an. Zum sagenhaften Preis von 18 Euro. © Monika Skolimowska/Illustration (dpa)



Wie die Berliner Morgenpost berichtet, hatte die Hamburgerin einfach "die Nase voll" von ihrem Mann. Also gab die 40-Jährige kurzerhand eine Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen auf. Darin stand: "Über die ersten beiden Weihnachtstage habe ich gemerkt, dass wir einfach nicht mehr zusammenpassen: Ich würde meinen Ehemann gern abgeben. Der Umtausch ist ausgeschlossen. Anfragen gern per E-Mail."

Die Abholung sollte noch am ersten Weihnachtsfeiertag vonstatten gehen, sodass der oder die Käuferin noch am nächsten Morgen ihren Kauf testen könne. Den Preis setzte die Frau bei 18 Euro an - ihre Glückszahl. Allerdings würde es auch noch Spielraum für Verhandlungen geben. Ganz verschenken wollte sie ihren Liebsten dann doch nicht, schließlich sei er nicht komplett wertlos. Am Tag danach hatten die Kleinanzeigen-Nutzer das Inserat mit dem Titel "Ehemann, gebraucht" bereits mehr als 100-mal aufgerufen. Kaufen wollte das Prachtexemplar aber niemand.

Der Mann selbst hatte von den Trennungsplänen seiner Partnerin noch nichts mitbekommen. Ihm wird das Drama erst an Silvester eröffnet, gab die Hamburgerin gegenüber dem Hamburger Abendblatt an. Das Inserat hatte die Frau kurz nach der Berichterstattung durch mehrere Medien von der Plattform entfernt.

