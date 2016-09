Für Möhre gehalten: Esel beißt in orangenen Luxus-Flitzer

SCHLITZ - Ein Esel hat im Vogelsberg (Hessen) in einen orangefarbenen Sportwagen gebissen. Er hatte wohl gedacht, die Karosse sei eine rollende Möhre, vermuten Experten. Der Schaden ist immens.

Esel sind bekannt als störrische Tiere. Jetzt trieb es einer in Hessen allerdings zu weit. Foto: dpa



Plötzlich kratzte etwas an dem Lack des 240.000-Euro-Geschosses, einem McLaren 650 S Spyder. "Das Geräusch stammte vom Kiefer eines Esels, der an meinen Kotflügel nagte", sagt der Besitzer des Wagens Bild.de.

"Der Vierbeiner vermutete wohl, dass an der Weide eine überdimensionale Mohrrübe liege und biss zweimal in das Heck" des teuren Sportwagens, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug am Donnerstag rückwärts vor der Koppel des Esels in Schlitz eingeparkt. Das Tier biss zwei Mal in das Heck, dabei beschädigte es unter anderem den Lack. Der Schaden ist immens: Bei rund 30.000 Euro soll er liegen.

dpa/tl