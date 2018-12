Für Sauna-Anfänger: Was Sie besser nicht tun sollten!

15 Tipps, wie Sie Fehler und Peinlichkeiten in der Schwitzkammer vermeiden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jetzt in den Weihnachtsferien ist die beste Zeit, um mal wieder in der Sauna zu schwitzen. Gesund ist es auch noch. Wer aber noch nie oder lange nicht mehr in einer öffentlichen Sauna war, kann in das ein oder andere Fettnäpfchen treten. Wie Sie den Besuch gesund und ohne Peinlichkeiten überstehen...

Runterkommen, entspannen, abschalten - darum geht es beim Saunieren. Deswegen sollte sich Zeit nehmen, wer einen Saunabesuch plant. Manch einer meint ja, er müsse seine Eintrittskarte "absaunieren". Das ist aber nicht Sinn der Sache. Mehr als drei Saunagänge verkraftet der Körper in der Regel schlecht.

Und drinnen in der Schwitzkammer? Mit kaum etwas macht man sich hierzulande in der Sauna unbeliebter als mit Badebekleidung auf der Bank. Fast überall gilt das Nackt-Schwitz-Gebot. Dass man sich aber nicht wie die offene Hose benimmt, sollte jedem klar sein. Damit es zu keinen peinlichen Momenten kommt, haben wir hier aufgelistet, was Sie besser nicht tun sollten.

Bilderstrecke zum Thema 15 Saunatipps: Was Sie besser nicht tun sollten! Wer noch nie oder lange nicht mehr in einer öffentlichen Sauna war, kann durchaus in das eine oder andere Fettnäpfchen treten. Diese Fehler sollten sie unbedingt vermeiden!



dpa/acb